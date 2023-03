60-Millionen-Deal für Ramos?

Heute feiert Sergio Ramos seinen 37. Geburtstag. Mit etwas Verspätung könnte sich der Innenverteidiger von Paris St. Germain bald selbst beschenken. Denn trotz seines auslaufenden Vertrags in der französischen Hauptstadt winkt Ramos ab der nächsten Spielzeit ein äußerst lukratives Gehalt.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, bereitet Al-Hilal ein Angebot für den Routinier vor, das es in sich hat. Ein Zweijahresvertrag mit sage und schreibe 30 Millionen Euro netto pro Saison winken dem 180-fachen Nationalspieler in der saudi-arabischen Wüste. Damit würde Ramos zu seinem aktuellen Vertrag in Paris sogar nochmal einen großen Sprung nach oben machen. Auch Ronaldo-Klub Al-Nassr streckte bereits die Fühler nach Ramos aus.

PSG kann sich dem Bericht zufolge zwar eine Verlängerung mit dem Spanier vorstellen, ist aber keinesfalls bereit, das Arbeitspapier zu gleichen oder sogar höheren Bezügen auszudehnen, heißt es weiter. Auch hinsichtlich des Financial Fairplay ist der Hauptstadtklub gezwungen, ein kleinere Brötchen zu backen.

