La Liga

Simeone reagiert auf Álvarez-Gerücht

von Remo Schatz
1 min.
Julián Alvarez bejubelt einen Treffer @Maxppp

Diego Simeone ist überzeugt davon, dass Julián Álvarez (25) noch lange für Atlético Madrid auflaufen wird. „Ich mische mich nicht in Verträge ein, aber ich sehe, dass er gerne hier ist“, äußerte sich der Atletí-Trainer auf einer Pressekonferenz, „der Verein weiß, was für den Verein am besten ist. Ich sehe, dass Julián voll und ganz committet ist.“

Jüngst wurde Álvarez als Ersatz für Robert Lewandowski (37) beim FC Barcelona gehandelt. Aus den Gerüchten über einen sich anbahnenden Wechsel zum Ligakonkurrenten ließ aber bereits am gestrigen Samstag dessen Berater Fernando Hidalgo die Luft raus: „Nichts von dem, was geschrieben wird, ist wahr. Es sind reine Spekulationen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
