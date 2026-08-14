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Bundesliga

FC Bayern: Eberl bis 2029

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Max Eberl nach dem Sieg im DFB-Pokal @Maxppp

Max Eberl winkt ein neuer Zweijahresvertrag beim FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist eine Vertragsverlängerung bis 2029 geplant. Zuletzt war bekanntgeworden, dass sich der mächtige Aufsichtsrat des Rekordmeisters für eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit Eberl ausgesprochen hat.

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Lange war unklar, ob Eberl den Klubpatriarchen Uli Hoeneß zufriedenstellen und zu einer Verlängerung bewegen kann. Mittlerweile geht es aber klar in diese Richtung. Bei der Aufsichtsratssitzung am 25. August soll der Prozess abgesegnet werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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