Chelsea: Neue Alternative zu Scott

Der FC Chelsea beobachtet offenbar sehr aufmerksam die Entwicklungen um Yasin Ayari. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass die Blues den 23-jährigen Schweden von Brighton & Hove Albion als potenziellen Neuzugang für das Mittelfeld ausgemacht haben. Priorität besitzt zwar weiterhin Alex Scott (22) vom AFC Bournemouth, sollte der Engländer aber zu teuer werden oder andernorts unterschreiben, könnte die Spur zu Ayari schnell heiß werden.

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Der 27-fache Nationalspieler ist bei den Seagulls unter Trainer Fabian Hürzeler gesetzt, steht aber nur noch bis Sommer unter Vertrag. Ab dem 1. Januar dürfte Ayari bereits ohne Zustimmung seines derzeitigen Arbeitgebers für die kommende Saison bei einem anderen Verein unterschreiben. Konkurrenz für Chelsea gibt es wie bei Scott aber auch bei Ayari reichlich. Unter anderem sollen türkische Topklubs, der AC Mailand und zahlreiche Premier League-Vertreter dran sein.