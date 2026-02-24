Spiel mit den Teufeln: Barça startet Rashford-Poker

Leihspieler Marcus Rashford hat sich für den FC Barcelona als Glücksgriff erwiesen. Der Verein möchte den Engländer gerne halten und auch der 28-Jährige würde am liebsten über den Sommer hinaus bei den Katalanen bleiben. Mit Stammverein Manchester United wurde eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro ausgemacht – diese möchte das finanziell angeschlagene Barça noch einmal drücken. Erste Gespräche haben bereits begonnen.

Laut der ‚Sport‘ fand am gestrigen Montag ein Treffen zwischen Barça-Sportdirektor Deco und Arturo Canales, dem Agenten von Marcus Rashford, statt, um die Verhandlungen mit Manchester United im kommenden Sommer vorzubereiten. Die Hoffnung ist, dass mit der Bereitschaft des Spielers eine neue Einigung mit den Red Devils herbeigeführt werden kann.

Beide Klubs hadern mit der Vereinbarung

Der englische Rekordmeister stellt sich bislang quer, besteht auf die vereinbarte Summe. Vielmehr soll dem Klub englischen Medienberichten zufolge selbst diese eigentlich schon zu niedrig sein. Auf Grundlage von Rashfords starken Leistungen in Barcelona beziffert United den Wert seines Eigengewächses, das noch bis 2028 in Manchester unter Vertrag steht, eher auf umgerechnet 57,5 Millionen Euro.

Rashford ist unter Trainer Hansi Flick in Barcelona zwar kein gesetzter Stammspieler, stand allerdings wettbewerbsübergreifend bislang in 34 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte dabei starke 23 Scorerpunkte.

Barça will frühe Entscheidung

„Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Und die Tatsache, dass er hierhergekommen ist und dafür sein Gehalt gesenkt hat, ist ein klarer Beweis dafür, dass er wirklich kommen wollte, und darüber sind wir sehr glücklich“, ließ Deco vor kurzem verlauten.

Noch bleiben Barcelona ein paar Monate Zeit, laut der ‚Sport‘ will der Klub jedoch nicht bis zum letzten Moment warten und arbeitet bereits jetzt daran, den strategisch wichtigen Transfer einzutüten. Denn erst dann ist klar, wie viel Budget für weitere Verpflichtungen noch übrigbleibt.