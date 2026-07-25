Transfer-Vorstoß: Arsenal will Vinicius Junior
Während die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen Vinicius Junior und Real Madrid stocken, bringt sich der FC Arsenal in Stellung. Die Gunners denken ernsthaft über einen Transfer des brasilianischen Superstars nach.
Seit Monaten führen die Verantwortlichen von Real Madrid Gespräche mit Vinicius Junior und seinen Vertretern. Ziel der Operation ist es für die Madrilenen, den Brasilianer mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Der aktuell gültige Kontrakt läuft 2027 aus. Eine Zwickmühle für die Königlichen – und eine Chance für den FC Arsenal.
‚The Athletic‘ berichtet, dass sich die Gunners intensiv mit Vinicius beschäftigen und einen Vorstoß planen. Selbstverständlich nur dann, wenn sich der 26-Jährige klar gegen eine Verlängerung bei Real positioniert. Verhandlungen zwischen den Vereinen haben deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch keine stattgefunden.
Allerdings sei die Idee, den Superstar ins Emirates Stadium zu lotsen, intern bei Arsenal durchweg auf Gegenliebe gestoßen. Alle Gremien seien sich einig und würden hinter einem potenziellen Transfer stehen, heißt es.
Real will unbedingt vermeiden, dass Vini im nächsten Sommer ablösefrei geht. Deshalb wären die Chancen eines Abwerbeversuchs aus London durchaus hoch einzuschätzen, bleibt die Vertragsverlängerung in Madrid final aus. Mit Yan Diomande (19) von RB Leipzig hat Real außerdem schon einen neuen Flügelstürmer am Haken.
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