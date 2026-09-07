Fabio Grosso muss seinen Posten als Cheftrainer des AC Florenz räumen. Wie der Serie A-Klub offiziell mitteilt, wurde der 48-Jährige mit sofortiger Wirkung entlassen. Grosso hatte erst in diesem Sommer bei der Fiorentina übernommen.

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Alle drei Ligaspiele gingen verloren, nur im Pokal siegte Florenz gegen Zweitligist Benevento Calcio. Als Grosso-Nachfolger steht laut übereinstimmenden Berichten dessen Vorgänger Paolo Vanoli in den Startlöchern.