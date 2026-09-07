Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Florenz feuert Grosso

von David Hamza
Fabio Grosso rauft sich die Haare @Maxppp

Fabio Grosso muss seinen Posten als Cheftrainer des AC Florenz räumen. Wie der Serie A-Klub offiziell mitteilt, wurde der 48-Jährige mit sofortiger Wirkung entlassen. Grosso hatte erst in diesem Sommer bei der Fiorentina übernommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alle drei Ligaspiele gingen verloren, nur im Pokal siegte Florenz gegen Zweitligist Benevento Calcio. Als Grosso-Nachfolger steht laut übereinstimmenden Berichten dessen Vorgänger Paolo Vanoli in den Startlöchern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Florenz
Fabio Grosso

Weitere Infos

Serie A Serie A
Florenz Logo AC Florenz
Fabio Grosso Fabio Grosso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert