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Premier League

Einigung erzielt: Rekord-Transfer für Leeds

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
James Trafford im Trainingslager der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

Die Verhandlungen zwischen Manchester City und Leeds United über einen Transfer von James Trafford sind offenbar zu einem erfolgreichen Ende gekommen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass sich die beiden Premier League-Klubs auf eine Ablöse von umgerechnet 47 Millionen Euro geeinigt haben. Die Summe kann über Boni noch steigen.

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Dem 23-jährigen Torhüter winkt ein langfristiger Vertrag bei Leeds. Gleichzeitig wird Trafford zum Rekordeinkauf an der Elland Road. Zum Abschluss des Geschäfts müssen nur noch die notwendigen Dokumente ausgetauscht und unterzeichnet werden.

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