HSV suspendiert Dompé

Bereits Anfang des Jahres herrschte Unruhe beim Hamburger SV. Der ehemalige Sportvorstand Stefan Kuntz wird der sexuellen Belästigung beschuldigt. Jetzt hat auch Jean-Luc Dompé mit einer Alkoholfahrt für Aufsehen gesorgt. Die Rothosen zeigen sich konsequent.

Wie die Hanseaten verkünden, wird der Flügelspieler bis auf weiteres suspendiert. Grund dafür ist sein erhebliches Fehlverhalten. Über weitere Konsequenzen möchte der HSV nach internen Beratungen entscheiden.

Der 30-Jährige wurde am Sonntagmorgen mit dem Auto von der Polizei angehalten, ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Auch eine rote Ampel soll der Dribbler überfahren haben. Mit dem Skandal schwächt Dompé sein Team vorerst. Mit Albert Grönbaek (24) steht aber immerhin schon Ersatz in den Startlöchern.