Labbadia vor Bundesliga-Comeback?

Der VfL Wolfsburg kommt nicht zur Ruhe, das Pokal-Aus zuhause gegen Holstein Kiel ist die nächste Posse im sportlichen Niedergang der Niedersachsen. Die Sportliche Führung um Geschäftsführer Peter Christiansen und Trainer Paul Simonis steht entsprechend vor dem Aus, gleichzeitig bahnt sich ein handfester Paukenschlag an.

Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, verdichten sich die Anzeichen, dass Bruno Labbadia ein Comeback in der Autostadt feiern wird. Zwar wird auch Marco Rose gehandelt, der frühere Trainer von RB Leipzig sei jedoch wahrscheinlich eine Gehaltsklasse zu hoch angesiedelt.

„Favorisiert wird daher Bruno Labbadia“, führt der Zeitungsverbund aus. Der 59-Jährige hatte zwischen 2018 und 2019 schon einmal erfolgreich am Mittelrheinkanal gearbeitet. Es folgten weniger erfolgreiche Engagements bei Hertha BSC und beim VfB Stuttgart. Seit nunmehr zweieinhalb Jahren ist der frühere Stürmer ohne Verein.