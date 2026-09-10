Adi Hütter setzt nach seinem schwachen Start bei Eintracht Frankfurt (ein Punkt aus zwei Spielen) auf die Qualitäten eines Neuzugangs. Laut der ‚Bild‘ geht Neuzugang Lilian Brassier bereits lautstark voran und ist Hütters Hoffnungsträger für eine stabilere Defensive.

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Brassier war Ende August für knapp neun Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes gekommen. Der 26-jährige Innenverteidiger war Hütters erklärter Wunschspieler.