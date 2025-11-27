Menü Suche
Kommentar 2
FT-Kurve UEFA Champions League

Champions League: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Der FC Arsenal brach die Ungeschlagen-Serie des FC Bayern (3:1) und ist in der Topelf doppelt vertreten. Borussia Dortmund (4:0 gegen den FC Villarreal) hält die deutsche Fahne ebenso hoch wie Bayer Leverkusen (2:0 gegen Manchester City.). Der Spieler des Spieltags erwischte einen Sahnetag und kommt von einem absoluten Weltklub.

von Die Redaktion
1 min.
Kylian Mbappé und Nico Schlotterbeck @Maxppp

Spieler des Spieltags: Kylian Mbappé

Ein 4:3-Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus klingt zunächst nicht besonders beeindruckend, wenn man das Ergebnis aus Sicht von Real Madrid betrachtet. Was Kylian Mbappé allerdings ablieferte, war à la bonne heure. Der französische Angreifer erzielte alle vier Treffer der Königlichen – darunter ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten – und avancierte somit zum Matchwinner.

Unter der Anzeige geht's weiter
Real Madrid C.F.
Aura.
Bei X ansehen

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 5. Spieltags in der Champions League?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Ajax Amsterdam - Benfica 0:2
  • Galatasaray - St. Gilloise 0:1
  • Dortmund - FC Villarreal 4:0
  • FC Chelsea - FC Barcelona 3:0
  • Bodö/Glimt - Juventus Turin 2:3
  • ManCity - Bayer Leverkusen 0:2
  • Marseille - Newcastle 2:1
  • Slavia Prag - Athletic Bilbao 0:0
  • Neapel - Qarabag Agdam 2:0
  • Kopenhagen - Kairat Almaty 3:2
  • Paphos FC - AS Monaco 2:2
  • Atlético - Inter Mailand 2:1
  • Frankfurt - Atalanta 0:3
  • FC Arsenal - FC Bayern 3:1
  • Liverpool - PSV Eindhoven 1:4
  • Olympiakos - Real Madrid 3:4
  • PSG - Tottenham Hotspur 5:3
  • Sporting - FC Brügge 3:0
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Real Madrid
Kylian Mbappé

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert