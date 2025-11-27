Champions League: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Der FC Arsenal brach die Ungeschlagen-Serie des FC Bayern (3:1) und ist in der Topelf doppelt vertreten. Borussia Dortmund (4:0 gegen den FC Villarreal) hält die deutsche Fahne ebenso hoch wie Bayer Leverkusen (2:0 gegen Manchester City.). Der Spieler des Spieltags erwischte einen Sahnetag und kommt von einem absoluten Weltklub.
Spieler des Spieltags: Kylian Mbappé
Ein 4:3-Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus klingt zunächst nicht besonders beeindruckend, wenn man das Ergebnis aus Sicht von Real Madrid betrachtet. Was Kylian Mbappé allerdings ablieferte, war à la bonne heure. Der französische Angreifer erzielte alle vier Treffer der Königlichen – darunter ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten – und avancierte somit zum Matchwinner.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Ajax Amsterdam - Benfica 0:2
- Galatasaray - St. Gilloise 0:1
- Dortmund - FC Villarreal 4:0
- FC Chelsea - FC Barcelona 3:0
- Bodö/Glimt - Juventus Turin 2:3
- ManCity - Bayer Leverkusen 0:2
- Marseille - Newcastle 2:1
- Slavia Prag - Athletic Bilbao 0:0
- Neapel - Qarabag Agdam 2:0
- Kopenhagen - Kairat Almaty 3:2
- Paphos FC - AS Monaco 2:2
- Atlético - Inter Mailand 2:1
- Frankfurt - Atalanta 0:3
- FC Arsenal - FC Bayern 3:1
- Liverpool - PSV Eindhoven 1:4
- Olympiakos - Real Madrid 3:4
- PSG - Tottenham Hotspur 5:3
- Sporting - FC Brügge 3:0
