Champions League: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Spieler des Spieltags: Kylian Mbappé

Ein 4:3-Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus klingt zunächst nicht besonders beeindruckend, wenn man das Ergebnis aus Sicht von Real Madrid betrachtet. Was Kylian Mbappé allerdings ablieferte, war à la bonne heure. Der französische Angreifer erzielte alle vier Treffer der Königlichen – darunter ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten – und avancierte somit zum Matchwinner.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick