Götze: „Möchte wieder zurück in die Nationalmannschaft“

Mario Götze hat das Thema deutsche Nationalmannschaft noch nicht ad acta gelegt. „Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft“, verriet der Offensivspieler bei seiner heutigen Präsentation bei der PSV Eindhoven, „ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen“.

Am vergangenen Dienstag fand Götze einen neuen Arbeitgeber und unterschrieb in Eindhoven einen Zweijahresvertrag. Zuvor war der Weltmeister monatelang ohne Verein. Dementsprechend will der 63-fache Nationalspieler zunächst an seiner Fitness arbeiten: „Das ist das Hauptziel.“