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Update Ligue 1

Neuer Trainer: Bayer zaubert Überraschung aus dem Hut

Die Trainersuche bei Bayer Leverkusen befindet sich offenbar vor dem Abschluss. Der Bundesligist zaubert eine Überraschung aus dem Hut.

von David Hamza - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Carles Martínez Novell lobt eine gelungene Aktion seiner Mannschaft @Maxppp

Bei Wunschlösung Andoni Iraola zog Bayer Leverkusen noch den Kürzeren, der Spanier wechselt vom AFC Bournemouth zum FC Liverpool. Ihren neuen Trainer haben die Rheinländer stattdessen offenbar in Frankreich ausfindig gemacht.

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Transfer-Insider Matteo Morreto vermeldet, dass Carles Martínez Novell in Leverkusen übernehmen wird, die Verpflichtung stehe kurz bevor. Der 42-jährige Spanier ist seit drei Jahren beim FC Toulouse am Ruder, sein Vertrag beim Ligue 1-Klub läuft Ende Juni aus.

Update (11:43 Uhr): Laut der ‚Bild‘ wird Novell bei Bayer einen Kontrakt bis 2028 unterschreiben.

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Update (13:03 Uhr): Mittlerweile hat Bayer den Trainer-Wechsel offiziell bestätigt.

In der abgelaufenen Saison landete Toulouse auf Platz neun. Die Südfranzosen sind Novells erste Cheftrainer-Station im Profibereich. Zuvor hatte er unter anderem Jugendteams des FC Barcelona und von Espanyol Barcelona trainiert.

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Geht der Deal wie von Moretto angekündigt über die Bühne, folgt Novell bei Bayer 04 auf Kasper Hjulmand. Mit einer Trennung wartete der Werksklub bislang ab, zunächst sollte der neue Coach gefunden werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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