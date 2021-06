Schick-Gala mit Traumtor: Bayer reibt sich schon die Hände

26 Millionen Euro ließ sich Bayer Leverkusen im Sommer 2020 Patrik Schick kosten – und machte den Mittelstürmer damit ausgerechnet in Coronazeiten zum zweitteuersten Spieler der Vereinsgeschichte.

Es folgte eine eher mäßige Debütsaison mit neun Bundesliga-Toren. Beim EM-Auftakt seiner Tschechen gegen Schottland am Montagnachmittag zeigte Schick aber, was eigentlich in ihm steckt.

42. Minute: Coufal flankt in den Strafraum, Schick schraubt sich hoch und befördert den Ball entgegen der eigenen Laufrichtung mit perfekter Kopfballtechnik ins Tor.

52. Minute: Wohl schon jetzt das Tor des Turniers: Schick überwindet Schottlands zu weit vorne stehenden Keeper mit einem butterweichen Flugball aus rund 50 Metern.

In Leverkusen wird man sich ein Schmunzeln nicht verkneifen können. Die Kritik am sündhaft teuren 25-Jährigen war durchaus vernehmbar. Sportdirektor Simon Rolfes ist aber überzeugt von seinem Königstransfer, Schicks Schwierigkeiten schob er stets auf dessen körperliche Verfassung.

Pünktlich zur EM ist der spielerisch starke Schlaks auch physisch auf der Höhe, war gegen Schottland bester Mann der Tschechen. Bayer darf sich zur kommenden Saison womöglich auf einen Schick mit einer Menge Selbstvertrauen freuen.