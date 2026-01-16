Menü Suche
Weltmeisterschaft

Neuer Trainerjob für van Nistelrooy

von Daniel del Federico
1 min.
Ruud van Nistelrooy steht mit Leicester City vor dem Abstieg aus der Premier League. @Maxppp

Ruud van Nistelrooy kehrt auf die Trainerbank zurück. Wie der niederländische Fußballverband offiziell mitteilt, wird der 49-Jährige die Nationalmannschaft als Assistenztrainer bei der Weltmeisterschaft 2026 begleiten. Der ehemalige HSV-Stürmer wird dabei Nationalcoach Ronald Koeman zuarbeiten.

OnsOranje
Ruud van Nistelrooij will be part of the Dutch national team's coaching staff from February 1. The former striker will join Ronald Koeman as an assistant coach in preparation of the 2026 FIFA World Cup.

Welcome back, Ruud! 🧡

#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup
Van Nistelrooy war bereits von März 2020 bis Juli 2021 als Assistenztrainer von Oranje tätig und sammelte bei seinem Ex-Verein Manchester United unter Erik ten Hag ebenfalls Erfahrung als Co-Trainer. Seine bislang letzte Station als Cheftrainer bei Leicester City verlief hingegen unglücklich: Mit den Foxes sammelte der Niederländer nur 18 Punkte in 27 Partien, was letztlich den Abstieg aus der Premier League besiegelte.

Weltmeisterschaft
Niederlande
Ruud van Nistelrooy

Weltmeisterschaft
Niederlande
Ruud van Nistelrooy
