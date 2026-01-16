Neuer Trainerjob für van Nistelrooy
Ruud van Nistelrooy kehrt auf die Trainerbank zurück. Wie der niederländische Fußballverband offiziell mitteilt, wird der 49-Jährige die Nationalmannschaft als Assistenztrainer bei der Weltmeisterschaft 2026 begleiten. Der ehemalige HSV-Stürmer wird dabei Nationalcoach Ronald Koeman zuarbeiten.
Welcome back, Ruud! 🧡
#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup
Van Nistelrooy war bereits von März 2020 bis Juli 2021 als Assistenztrainer von Oranje tätig und sammelte bei seinem Ex-Verein Manchester United unter Erik ten Hag ebenfalls Erfahrung als Co-Trainer. Seine bislang letzte Station als Cheftrainer bei Leicester City verlief hingegen unglücklich: Mit den Foxes sammelte der Niederländer nur 18 Punkte in 27 Partien, was letztlich den Abstieg aus der Premier League besiegelte.
