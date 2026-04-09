BVB-Zukunft: Positive Signale von Silva

Drei Abgänge stehen bei Borussia Dortmund schon fest. Julian Brandt (30), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) werden den Verein im Sommer ablösefrei verlassen. Sportdirektor Ole Book und Trainer Niko Kovac kümmern sich gemeinsam darum, die entstandenen Lücken zu füllen.

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„Er hat hier beim BVB mit einem Sieg einen guten Start hingelegt. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt“, verriet Kovac auf der heutigen Pressekonferenz, „wir werden einige Abgänge haben und müssen darauf reagieren. Wir stehen in ständigem und konstruktivem Dialog. Wir versuchen, sehr gute Lösungen zu finden, und er arbeitet hart daran.“

Was wird aus Silva?

Ein Akteur, der in der Vergangenheit immer wieder als Abgangskandidat gehandelt wurde, ist Fábio Silva. Der Stürmer, dem im BVB-Dress erst zwei Tore gelangen, kommt seit seinem Wechsel im vergangenen Jahr noch nicht richtig in Fahrt. Dass sich das ändert, ist laut Kovac nur eine Frage der Zeit.

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„Natürlich hat er noch nicht so viele Tore geschossen, aber das liegt an der Anzahl der Minuten, die er gespielt hat. Je mehr Minuten er bekommt, desto mehr Chancen hat er, ein Tor zu erzielen. Er arbeitet sich da heran. Das zeigt einmal mehr, dass Spieler Zeit brauchen“, so der kroatische Übungsleiter.

Kovac weiter: „Seit nun schon drei oder vier Wochen sehe ich im Training einen Fábio, der wirklich einen Gang zugelegt hat. Am Anfang hinkte er in Sachen Selbstvertrauen und Physis hinterher – Dinge, die man in einer Liga wie dieser braucht. Früher kam er nur für kurze Einsätze, aber jetzt bekommt er immer mehr Spielzeit, weil ich sehe, dass er große Fortschritte gemacht hat. Der Einfluss, den er hatte, war wirklich gut.“

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Es ist logisch, dass Silva mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist. Beim BVB glaubt man jedoch fest an die Qualitäten des 23-Jährigen. Möchte er sich im Sturmzentrum nachhaltig durchsetzen, muss er den Worten seines Trainers Taten folgen lassen.