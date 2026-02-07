Menü Suche
RB fasst brisanten Torwart-Entschluss

Peter Gulacsi ist aus dem Tor von RB Leipzig nicht wegzudenken. Doch Marten Vandevoort scharrt mit den Hufen. Für kommende Saison wurde eine Entscheidung getroffen.

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Péter Gulácsi im RB-Trikot @Maxppp

Seit 2015 hütet Peter Gulacsi das Tor von RB Leipzig. Der Ungar zählt regelmäßig zu den besten Keepern der Bundesliga. Doch der 35-Jährige wird nicht jünger, mit Maarten Vandevoort haben die Sachsen 2024 eine perspektivische Nummer eins verpflichtet, die schon jetzt ins Tor drängt. Jetzt ist klar, wie es in der kommenden Spielzeit weitergeht.

Laut der ‚Bild‘ wird es im Sommer zur Wachablösung zwischen den Pfosten kommen. Vandevoort wird die neue Nummer eins beim Brauseklub, Gulacsi soll seinen bisherigen Kontrahenten dann bei dessen Entwicklung unter die Arme greifen.

Ist es die richtige Entscheidung von RB, Gulacsi ab Sommer zur Nummer zwei zu machen?
Auch auf dem Papier zeigt sich die neue Konstellation. Dem Boulevardblatt zufolge wird Gulacsi seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 ausdehnen und dabei ordentlich Abstriche beim Gehalt machen. Die Gespräche, die auch bezüglich der neuen Rolle offen geführt wurden, stehen kurz vor dem Abschluss.

Selbiges gilt auch für Vandevoort. Der 23-Jährige habe sogar bereits einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Darüber hinaus berichtet die ‚Bild‘, dass die Nummer drei Leopold Zingerle (31) ebenfalls verlängert hat. Bis 2028 komplettiert er das Torwartteam. Zwischen den Pfosten herrscht bei RB also erstmal Planungssicherheit.

