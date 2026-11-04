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UEFA Champions League

Überraschendes Comeback bei Real

von Dominik Schneider
1 min.
Éder Militão beim Aufwärmen @Maxppp
AEK 1-1 Real Madrid

Real Madrid wartet heute mit positiven Nachrichten auf. Im Spiel gegen AEK Athen (18:45 Uhr) steht Éder Militão überraschenderweise in der Startelf. Der 28-jährige Brasilianer hat eine lange Verletzungspause hinter sich und beginnt erstmals unter José Mourinho in dieser Saison.

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Eine schwere Muskelverletzung setzte Militão schon vor der Weltmeisterschaft im Sommer außer Gefecht. Anschließend musste der verletzungsanfällige Innenverteidiger eine lange Reha durchmachen. Am 18. Oktober wurde er in LaLiga für fünf Minuten gegen den FC Sevilla (4:1) eingewechselt, anschließend kam er nicht mehr zum Einsatz. Heute darf in Griechenland von Beginn an ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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