Dem SC Freiburg gelingt eine wichtige Vertragsverlängerung. Nach offiziellen Vereinsangaben hat Leistungsträger Maximilian Eggestein seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit macht der Bundesligist wie üblich keine Angabe.

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„In jedem Entwicklungsprozess einer Mannschaft braucht es Anker. Maxi ist ein wesentlicher Anker unseres Teams. Seine sportliche Qualität, seine Professionalität und seine soziale Kompetenz sind immens wertvolle Faktoren für unser Spiel und unsere sportliche Gesamtentwicklung. Wir freuen uns daher sehr über die weitere Zusammenarbeit“, schwärmt Sportvorstand Jochen Saier vom Mittelfeldmann.