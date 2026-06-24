Markus Krösche hat aus Eintracht Frankfurt ein ambitioniertes Bundesliga-Spitzenteam geformt. Seit seinem Amtsantritt 2021 qualifizierten sich die Hessen viermal fürs europäische Geschäft, 2022 krönte man sich sogar mit dem Europa League-Titel. Kein Wunder, dass der AC Mailand sehr an den Diensten des Sportfunktionärs interessiert ist.

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Doch nicht nur international weckt der 45-Jährige Begehrlichkeiten, unter anderem mit dem FC Bayern wird er auch immer wieder in Verbindung gebracht. In einem halben Jahr ist es an der Zeit, dass der deutsche Rekordmeister zuschlägt. Dann nämlich dürfte Krösche per Klausel für eine überschaubare Summe nach München wechseln. Und dort steht der aktuelle Amtsinhaber Max Eberl bekanntlich auf dem Prüfstand.

Auf der Aufsichtsratssitzung im August wird entschieden, wie es mit dem 52-Jährigen weitergeht. Selbst eine sofortige Eberl-Trennung liegt trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags im Bereich des Möglichen. Klubpatron Uli Hoeneß ließ vor kurzem durchblicken: „Heute liegen die Chancen auf eine Verlängerung bei 60 zu 40. Da sind noch Zweifel.“

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Krösche passt perfekt

Eberl hat an der Säbener Straße zwar einen absoluten Spitzenkader zusammengestellt, muss sich allerdings auch einige Kritikpunkte gefallen lassen. Der Sportchef will potenzielle Deals – seien es Verpflichtungen oder Verlängerungen – zu schnell zum Abschluss bringen und schwächt damit seine eigene Verhandlungsposition. In puncto Verkäufe tut sich Eberl hingegen schwer, Ladenhüter werden nur selten zu marktgerechten Preisen abgegeben.

Genau in diesen Punkten liegen Krösches Stärken. Der gebürtige Hannoveraner erwies sich am Main als knallharter Verhandlungspartner, generierte so mit Hugo Ekitiké (24/FC Liverpool), Omar Marmoush (27/Manchester City) oder Willian Pacho (24/PSG) riesige Transfererlöse.

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Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Krösche in der Bankenmetropole weitestgehend ohne Störgeräusche arbeiten kann. Zudem erwies sich die Anstellung von Ex-Trainer Albert Riera als großes Missverständnis. Solche eklatanten Fehlgriffe werden in München nicht lange geduldet. Dennoch sollte der FCB eine Zusammenarbeit mit Krösche in Erwägung ziehen – eine ähnliche Chance wird sich zeitnah womöglich nicht mehr ergeben.