Fast fix: Chelsea holt den nächsten Flügelstürmer

Der FC Chelsea steht vor der Verpflichtung von Noni Madueke von der PSV Eindhoven. Das berichten die niederländische Zeitung ‚Eindhovens Dagblad‘ und ‚Sport1‘ übereinstimmend. Die Ablöse liege bei rund 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Madueke werde sich noch im Januar den Blues anschließen. Damit wäre der 20-Jährige bereits der sechste Wintertransfer der Londoner. Kurios: Erst kürzlich verkündete Chelsea den Transfer von Mykhaylo Mudryk, der für bis zu 100 Millionen Euro von Shakhtar Donetsk kam. Wie der Ukrainer ist auch Madueke ein Spieler für die offensiven Flügelpositionen.

Lese-Tipp

Chelsea & United schalten sich in Raya-Poker ein

Auch Dortmund war dran

Der gebürtige Londoner blickt bislang auf eine wenig gelungene Saison zurück. Verletzungsbedingt verpasste der Linksfuß mehrere Monate. Erst im Oktober kehrte er auf den Platz zurück, Anfang Januar gab er sein Startelfdebüt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insgesamt stehen bislang 276 Einsatzminuten in der Eredivisie zu Buche, in denen Madueke ein Tor erzielen konnte. Im vergangenen Sommer zeigte unter anderem Borussia Dortmund Interesse am 20-Jährigen. Nun führt er seine Karriere in seiner Geburtsstadt fort.