Jakic und Lammers Kandidaten für die Startelf

Sam Lammers (24) und Kristijan Jakic (24) könnten gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15:30 Uhr) ihr Debüt für Eintracht Frankfurt geben. „Jakic und Lammers haben einen sehr guten Eindruck bisher gemacht. Sie sind sehr offen und haben gut trainiert. Beide sind sicherlich Kandidaten für die Startelf. Aber das gilt auch für viele andere“, erklärte Trainer Oliver Glasner auf der Spieltagspressekonferenz.

Beide Neuzugänge waren erst in der Länderspielpause kurz vor Transferschluss auf Leihbasis zu den Hessen gewechselt. Während Stürmer Lammers von Atalanta Bergamo an den Main gewechselt war, holte die SGE Mittelfeldmann Jakic von Dinamo Zagreb. Verzichten muss Glasner am Sonntag derweil auf den langzeitverletzten Sebastian Rode sowie Neuzugang Rafael Borré. Mit Filip Kostic hat Glasner nach dessen Transferdrama ein klärendes Gespräch geführt, weshalb der Serbe wieder ein Thema für den Kader ist. Almamy Touré ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch fraglich.