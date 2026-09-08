Bundesliga
Gladbach teilt bittere Kühn-Diagnose mit
@Maxppp
Borussia Mönchengladbach hat das bestätigt, was am gestrigen Montag bereits durchgesickert war. Neuzugang Nicolas Kühn wird den Fohlen „mehrere Wochen lang fehlen“. Der 26-jährige Offensivspieler, erst vor einer Woche von Como 1907 ausgeliehen, hat sich einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen.
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Gladbachs Sportchef Rouven Schröder erklärt: „Das ist maximal unglücklich für Nicolas und auch für uns. Jetzt geht es darum, ihn in der Reha optimal zu begleiten und den Spieler Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining zurückzuführen.“
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