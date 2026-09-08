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Bundesliga

Gladbach teilt bittere Kühn-Diagnose mit

von Fabian Ley - Quelle: borussia.de
Nicolas Kühn rennt @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat das bestätigt, was am gestrigen Montag bereits durchgesickert war. Neuzugang Nicolas Kühn wird den Fohlen „mehrere Wochen lang fehlen“. Der 26-jährige Offensivspieler, erst vor einer Woche von Como 1907 ausgeliehen, hat sich einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen.

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Gladbachs Sportchef Rouven Schröder erklärt: „Das ist maximal unglücklich für Nicolas und auch für uns. Jetzt geht es darum, ihn in der Reha optimal zu begleiten und den Spieler Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining zurückzuführen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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