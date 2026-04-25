Fàbregas-Entscheidung schon gefallen?
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Cesc Fàbregas bei Como 1907 gute Arbeit leistet. Von etwaigen Lockrufen lässt sich der Erfolgscoach offenbar nicht beirren.
Cesc Fàbregas fokussiert sich derzeit voll und ganz auf seine Arbeit als Cheftrainer von Como 1907. „Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken als an die nächsten fünf Spiele und daran, mein Team erstmals in der Geschichte in den europäischen Wettbewerb zu führen. Ich gehe davon aus, Trainer in Como zu bleiben“, sagte der 38-jähriger Fußballlehrer auf der Pressekonferenz vor der morgigen Begegnung (15:30 Uhr) mit dem FC Genua.
Seit Sommer 2024 ist Fàbregas hauptverantwortlich am Comer See tätig. Aus dem Zweitligisten formte der Spanier einen angehenden Europapokal-Teilnehmer, aktuell kämpft man sogar noch um die Champions League-Qualifikation.
Der Erfolg bleibt andernorts nicht unbemerkt. Jüngst wurde der Übungseiter mit einem möglichen Wechsel zu Ex-Klub FC Chelsea in Verbindung gebracht. Nach aktuellem Stand der Dinge strebt Fàbregas aber offenbar keine Luftveränderung an. In Como steht er noch bis 2028 unter Vertrag.
