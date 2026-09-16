DFB-Leaks: Sieben weitere Klopp-Entscheidungen durchgesickert

Bei der ersten Kader-Nominierung von Jürgen Klopp werden mehrere Stars des VfB Stuttgart vergeblich ihren Namen im XXL-Aufgebot suchen. Zuletzt war bereits durchgesickert, dass Deniz Undav (30) nicht von Klopp nominiert wird. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ trifft das auch auf Angelo Stiller (25) und Jamie Leweling (25) zu.

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Vier andere Stuttgarter können sich derweil über eine Einladung des Bundestrainers freuen – darunter ein Debütant. Laut der ‚Bild‘ erhält Finn Jeltsch (20) seine erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft. In Person von Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25) und Chris Führich (28) kehren zudem drei Spieler zurück, die im WM-Kader von Julian Nagelsmann keinen Platz hatten.

Ein weiterer neuer Name, der in den zahlreichen Leaks um den DFB auftaucht: Noah Atubolu (24). Der Torhüter von Eintracht Frankfurt, der in der Vergangenheit schon einmal nominiert wurde, aber nie zum Einsatz kam, ist bei der Klopp-Premiere mit dabei, so die ‚Bild‘. Genauso wie seine SGE-Kollegen Jonathan Burkardt (26) und Younes Ebnoutalib (23), deren Nominierung schon am gestrigen Dienstag durchsickerte.