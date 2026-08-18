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Offiziell

Van der Velde bekommt Profivertrag

Ajax Amsterdam hat den talentierten Torhüter Valentijn van der Velde mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterschreibt bis 2028 in Amsterdam. Van der Velde spielt seit 2018 für Ajax und durchlief sämtliche Jugendteams.

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Ajax
Valentijn van der Velde

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Ajax Logo Ajax Amsterdam
Valentijn van der Velde Valentijn van der Velde
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