Van der Velde bekommt Profivertrag
Ajax Amsterdam hat den talentierten Torhüter Valentijn van der Velde mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterschreibt bis 2028 in Amsterdam. Van der Velde spielt seit 2018 für Ajax und durchlief sämtliche Jugendteams.
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Ajax has signed Valentijn van der Velde. The 19-year-old goalkeeper has put pen to paper on a contract that runs until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 18, 2026
Congrats, Valentijn!#ForTheFuture
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