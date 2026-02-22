Menü Suche
Offiziell Ligue 1

Trainerentlassung in Paris

von Tristan Bernert
1 min.
Stéphane Gilli steht beim FC Paris vor dem Aus @Maxppp

Stéphane Gilli ist nicht länger Chefcoach des Paris FC. Wie der französische Erstligist verkündet, wurde der Aufstiegstrainer seines Amts enthoben. Der 51-Jährige werde „immer in den Erinnerungen aller bleiben, die diesen Klub lieben, als der Trainer, der den Klub nach einem knappen halben Jahrhundert zurück in die Ligue 1 geführt hat.“

Paris FC
Le Paris FC annonce la fin de sa collaboration avec Stéphane Gilli, entraîneur de l’équipe première.

Le club tient à le remercier pour son engagement et le travail accompli au service du projet.

Communiqué officiel ⤵️
Zuletzt ist der französische Hauptstadt-Klub, der zum Fußball-Imperium von Red Bull gehört, sechs Pflichtspiele ohne Sieg geblieben. Nach Informationen unserer französischen Partner-Redaktion Foot Mercato wird der Trainer-Routinier Antoine Kombouaré (62) übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
