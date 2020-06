PSG: Neuer Vertrag für Kurzawa?

Paris St. Germain unternimmt einen weiteren Versuch, Linksverteidiger Laywin Kurzawa an der Seine zu halten. Laut ‚France Football‘ bietet PSG dem 27-Jährigen einen Vierjahresvertrag an. Ein Abschied des Franzosen ist jedoch weiterhin ein Thema. Da sein Vertrag in der französischen Hauptstadt ausläuft, haben zahlreiche Klubs ihr Interesse angemeldet.

Einer davon ist der FC Chelsea. Dem Bericht zufolge bleibt die Spur zu den Blues weiterhin heiß. Auch der FC Arsenal, Inter Mailand und Atlético Madrid gelten als mögliche Ziele. Sollte Paris sich mit Kurzawa nicht auf einen neuen Kontrakt einigen, steht eine kurzfristige Verlängerung bis zum Ende der Champions League-Saison im Raum.