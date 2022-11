BVB: Rückendeckung für Malen

Edin Terzic ist trotz Torflaute von Donyell Malens Qualitäten überzeugt. In der ‚Bild‘ sagt Borussia Dortmunds Trainer: „Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er dann wieder Selbstvertrauen hat, wird es einfacher für Donny, seine Qualitäten zu zeigen.“

In dieser Saison hat der 23-jährige Angreifer lediglich einen Treffer im DFB-Pokal vorzuweisen, für die WM wurde der Niederländer nicht nominiert. „Donny weiß, was ich von ihm erwarte. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, ist aber sehr unglücklich, wenn er nicht trifft. Das hat ihn in den letzten Monaten sehr genervt“, so Terzic.