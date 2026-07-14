Ende März hatte Ayyoub Bouaddi noch über 90 Minuten für die französische U21-Nationalmannschaft gegen Island (2:1) auf dem Platz gestanden, zwei Monate später debütierte er für die marokkanische A-Nationalmannschaft gegen Burundi (5:0). Der Verbandswechsel zahlt sich nun aus, nach fünf starken WM-Auftritten für die Nordafrikaner ist der Ballverteiler eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt.

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Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wagt sich Manchester City aus der Deckung. Im Gegensatz zur Konkurrenz, die laut dem Onlineportal mittlerweile nur noch aus dem FC Arsenal und Manchester United besteht, wuchern die Skyblues mit einem direkten Transfer. Ein weiteres Jahr als Leihspieler beim OSC Lille schließt der englische Vizemeister aus.

City sehe in Bouaddi eine Sofort-Verstärkung und eine perfekte Ergänzung zu Elliot Anderson (23), der für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest ins Etihad Stadium gewechselt ist. In ähnliche Sphären müsste Manchester auch bei Bouaddi vorstoßen, LOSC soll 100 Millionen Euro aufrufen. Beim 18-Jährigen selbst wird in Kürze mit einer Entscheidung gerechnet.