So fliegt Deutschland raus | Ex-Schalker schockt USA

Ecuador vs. Deutschland 2:1

Für Ecuador und Trainer Sebastian Beccacece ging es gegen die DFB-Auswahl um nicht weniger als das blanke Überleben bei der WM. Das war den Südamerikanern vor allem in den Zweikämpfen anzumerken. Deutschland zeigte sich beeindruckt von der Galligkeit Ecuadors, das letztlich nicht unverdient mit 2:1 gewann und so als Gruppendritter in die K.o.-Runde einzieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Olé Ecuador‘ (Ecuador): „Beweis für Selbstliebe und Mut! Ecuador kam mit der Verpflichtung, Deutschland zu schlagen, um bei der WM 2026 weiterzumachen, und scheiterte nicht.“

‚Fútbol Ecuador‘ (Ecuador): „Morgen Urlaub, morgen Urlaub! Nationalfeiertag, der dank La Tri verhängt wurde. Der Präsident Ecuadors kündigte an, dass das Land bei der Weltmeisterschaft einen Tag der Ruhe und Freude erleben wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Kicker‘ (Deutschland): „Mängel in allen Mannschaftsteilen: So endet der deutsche Weg früh.“

‚Bild‘ (Deutschland): „Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) liefert einen fahrigen, teils unkonzentrierten Auftritt ab – so sind wir bald raus!“

Unter der Anzeige geht's weiter

Curaçao vs. Elfenbeinküste 0:2

Zum ersten Mal überhaupt steht die Elfenbeinküste in der K.o.-Runde bei einer Weltmeisterschaft. Gegen Curaçao lief für die Ivorer von Beginn an alles nach Plan. Doppelpacker Nicolas Pepé vom FC Villarreal wurde zum Matchwinner.

‚Antilliaans Dagblad‘ (Curaçao): „Danke, Blue Wave! Stolz überwiegt nach der fantastischen Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sport Ivoire‘ (Elfenbeinküste): „Es ist erledigt! Die Elfenbeinküste wird nach ihrem 2:0-Sieg gegen ein Team aus Curaçao am Donnerstag in Philadelphia zum ersten Mal seit vier Versuchen die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft erreichen.“

Tunesien vs. Niederlande 1:3

Tunesien ist eine der größten Enttäuschungen bei der WM. Die Afrikaner erwischten gegen die Niederlande einmal mehr einen Fehlstart, dem Frankfurter Ellyes Skhiri unterlief ein Eigentor. Nach sieben Minuten stand es 2:0 für Oranje, die Partie war da schon gelaufen. Während die Niederlande den Gruppensieg einfährt, fährt Tunesien ohne Punkte und mit 2:12 Toren nach Hause.

‚La Presse de Tunisie‘ (Tunesien): „Dies ist die dritte Niederlage der Carthage Eagles bei dieser Ausgabe 2026 der Weltmeisterschaft, die bereits nach zwei vorherigen schweren Niederlagen gegen Schweden (1:5) und Japan (0:4) ausgeschieden sind.“

‚Telegraaf‘ (Niederlande): „Die niederländische Nationalmannschaft ist nach einem stürmischen Start gegen Tunesien Gruppensieger und trifft nun auf Marokko.“

Japan vs. Schweden 1:1

Die Partie wurde zum erwartet engen Aufeinandertreffen, wobei Japan insgesamt etwas dominanter auftrat. Die Samurai Blue sichern sich durch das Remis am Ende Rang zwei, Schweden ist mit vier Punkten als Dritter aber ebenfalls weiter. Der Schuss zum Ausgleich von Anthony Elanga für Schweden war sicherlich das Highlight der Partie.

‚The Japan Times‘ (Japan): „Zion Suzuki parierte vier Schüsse, darunter zwei entscheidende in der Nachspielzeit, um das Unentschieden zu sichern.“

‚Expressen‘ (Schweden): „Graham Potters Schocktherapie hat gewirkt.“

Türkei vs. USA 3:2

Nachdem die Türkei bereits sicher ausgeschieden war, wollte sie sich gegen Gastgeber USA erhobenen Hauptes verabschieden. Das gelang mit Bravour. Die bis dato tadellosen Gastgeber gingen früh in Führung, die Türkei fand aber gute Antworten. Mit der letzten Aktion erzielte der Ex-Schalker Kaan Ayhan das vielumjubelte 3:2.

‚Fanatik‘ (Türkei): „Ziel nach 24 Jahren! Arda Güler schrieb Geschichte! Arda Güler (21 Jahre und 120 Tage) wurde der jüngste türkische Fußballspieler, der in der Geschichte der Weltmeisterschaft ein Tor erzielte, und übertraf damit Emre Belözoğlu (21 Jahre und 275 Tage gegen Costa Rica).“

‚The Athletic‘ (USA): „Die Türkei überrascht USMNT mit einem Schocktreffer in der Nachspielzeit.“

Paraguay vs. Australien 0:0

Es wirkte schon etwas abgesprochen zwischen Paraguay und Australien. So wirklich ging kein Team ins Risiko, wenig überraschend gab es auch keine Tore. Da beide Teams durch den Punktgewinn bei vier Punkten stehen, ist wohl auch Paraguay auf Rang drei sicher weiter.

‚ABC Color‘ (Paraguay): „Paraguay errang nicht den Sieg, der ihnen den zweiten Platz in der Gruppe sicherte, aber das Unentschieden verschafft ihnen große Chancen, als eines der besten drittplatzierten Teams weiterzukommen.“

‚ESPN Australia‘ (Australien): „Die Socceroos haben sich für die K.o.-Runde der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert! Ein 0:0-Unentschieden gegen Paraguay reichte aus, um Tony Popovics Mannschaft den zweiten Platz in Gruppe D zu sichern.“