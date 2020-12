M'gladbach: Eberl verhandelte mit Pjanic & Goretzka

Max Eberl bastelte vor Jahren an einer Verpflichtung zweier heutiger Topspieler. „Als ich noch Jugenddirektor war, saßen wir mal mit dem Onkel von Miralem Pjanic, seinem Berater, zusammen“, erinnert sich der Macher von Borussia Mönchengladbach im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘, „oder später als Sportdirektor mit Leon Goretzka, der dann von Bochum zu Schalke ging.“

Bekanntermaßen fand keiner der beiden Mittelfeldspieler den Weg an den Niederrhein, doch Eberl bewies wie in zahlreichen anderen Fällen Näschen. Dem inzwischen beim FC Barcelona spielenden Pjanic (30) gelang 2008 der Durchbruch bei Olympique Lyon, bevor er sich in Italien (AS Rom, Juventus Turin) zu einem Achter von internationaler Klasse entwickelte. Dasselbe gelang Goretzka (25) in der jüngeren Vergangenheit beim FC Bayern.