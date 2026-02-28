Menü Suche
Bittere Pille um Amiri

von Lukas Hörster
Nadiem Amiri grüßt die Fans von Mainz 05 @Maxppp
Leverkusen 0-0 Mainz 05

Mainz 05 muss im heutigen Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) überraschend auf seinen wohl wichtigsten Leistungsträger verzichten. Wie aus der offiziellen Aufstellung hervorgeht, fehlt Nadiem Amiri gegen seinen Ex-Klub den Rheinhessen. Der 29-Jährige fehlt mit einer Fersenverletzung.

1. FSV Mainz 05
Nadiem steht aufgrund einer Fersenverletzung kurzfristig nicht zur Verfügung.
Amiri ist Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel. In der laufenden Saison schoss der deutsche Nationalspieler schon 15 Tore in 28 Spielen, dazu kommen drei Assists. Herausragende Werte für einen Mittelfeldmann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
