Bittere Pille um Amiri

Mainz 05 muss im heutigen Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) überraschend auf seinen wohl wichtigsten Leistungsträger verzichten. Wie aus der offiziellen Aufstellung hervorgeht, fehlt Nadiem Amiri gegen seinen Ex-Klub den Rheinhessen. Der 29-Jährige fehlt mit einer Fersenverletzung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amiri ist Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel. In der laufenden Saison schoss der deutsche Nationalspieler schon 15 Tore in 28 Spielen, dazu kommen drei Assists. Herausragende Werte für einen Mittelfeldmann.