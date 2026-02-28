Bundesliga
Bittere Pille um Amiri
Mainz 05 muss im heutigen Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) überraschend auf seinen wohl wichtigsten Leistungsträger verzichten. Wie aus der offiziellen Aufstellung hervorgeht, fehlt Nadiem Amiri gegen seinen Ex-Klub den Rheinhessen. Der 29-Jährige fehlt mit einer Fersenverletzung.
Amiri ist Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel. In der laufenden Saison schoss der deutsche Nationalspieler schon 15 Tore in 28 Spielen, dazu kommen drei Assists. Herausragende Werte für einen Mittelfeldmann.
