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Not-Transfer: Leipzig plant Rückholaktion

Einige Spieler könnten RB Leipzig in diesem Sommer noch verlassen. Daher bereiten sich die Sachsen auf alle Eventualitäten vor – und wollen im Fall der Fälle einen Ex-Spieler zurückholen.

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Timo Werner mit Orjan Nyland im Training bei RB Leipzig @Maxppp

Die Ära von Péter Gulácsi bei RB Leipzig könnte zeitnah enden. Nach elf Jahren steht der Routinier vor dem Abgang zum FC Villarreal. Maarten Vandevoordt (24) soll den 36-Jährigen endgültig als Stammkeeper beerben. Doch eine neue Nummer zwei müsste her.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, hat RB dafür einen alten Bekannten im Sinn und befindet sich bereits in Gesprächen mit Örjan Nyland. Der 35-jährige WM-Teilnehmer sei „einer der Kandidaten“ für den Job als Vandevoordt-Vertreter.

Der Norweger stand bereits in der Saison 2022/23 in der Messestadt unter Vertrag und ist seit Ende Juni vereinslos. Zwischenzeitlich war der 76-fache Nationalspieler für den FC Sevilla aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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