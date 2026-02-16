Wegen Donnarumma: Trafford spricht über City-Abschied

James Trafford (23) hat nicht erwartet, bei Manchester City auf der Bank Platz nehmen zu müssen. Im Anschluss an den 2:0-Sieg im FA Cup gegen Salford City ließ der Schlussmann durchblicken: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es zu dieser Situation kommen würde, aber nun ist es passiert, also muss ich damit klarkommen. Es ist passiert, also arbeite ich jeden Tag sehr hart und warte ab, was passiert, und gebe mein Bestes.“

Zum Kontext: City hatte Trafford im vergangenen Sommer für knapp 31 Millionen Euro vom FC Burnley zurückgeholt. Rund einen Monat später am Deadline Day kam Gianluigi Donnarumma (26) für 30 Millionen Euro von Paris St. Germain zu den Skyblues und avancierte auf Anhieb zur Nummer eins, lediglich in den nationalen Pokalwettbewerben darf Trafford ran. Einen schnellen Abschied schließt der Engländer deshalb offenbar nicht aus: „Ich weiß nicht, was nächste Saison passieren wird.“