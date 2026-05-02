United: Wird Mainoo zum One-Club-Man?

Kobbie Mainoo träumt von einer langen Zukunft bei Manchester United. Angesprochen auf die Möglichkeit, seine ganze Karriere bei den Red Devils zu verbringen, erklärte der 21-jährige Mittelfeldspieler gegenüber dem britischen Magazin ‚GQ‘: „Ja. Ich liebe den Klub und habe das mein ganzes Leben schon getan. Also ist es definitiv möglich.“ Erst kürzlich hatte der Engländer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Manchester langfristig verlängert.

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Mainoo stammt aus der Nachwuchsabteilung der Red Devils und feierte 2023 sein Premier League-Debüt für den Klub. Seit der Einstellung von Michael Carrick als Cheftrainer im Old Trafford gehört der Rechtsfuß wieder zum festen Stammpersonal und blüht auf. In der laufenden Saison bringt es der englische Nationalspieler auf 26 Einsätze. In Summe stand der Youngster bereits in 98 Pflichtspielen für den englischen Rekordmeister auf dem Platz. Gut möglich, dass noch viele weitere Einsätze hinzukommen.