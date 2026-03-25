Barça: Lewandowski-Entscheidung terminiert

Der FC Barcelona würde den im Sommer auslaufenden Vertrag von Robert Lewandowski gerne um ein Jahr verlängern. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ zögert der 37-Jährige jedoch noch mit seiner Zusage. Demnach wolle der Angreifer erst Ende April entscheiden, ob er sein Kapitel bei den Blaugrana fortsetzt.

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Der Knackpunkt: Lewandowski müsste bei einem Verbleib in Katalonien deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Finanzstärkere Vereine aus der Major League Soccer und allen voran Saudi-Arabien locken den polnischen Nationalspieler hingegen mit lukrativeren Offerten. Zudem ist der Rechtsfuß nicht mehr unangefochtener Stammspieler bei Barça, musste zuletzt vermehrt Ferran Torres (26) im Sturmzentrum den Vortritt lassen. Auch die italienischen Schwergewichte AC Mailand und Juventus Turin sollen ihr Interesse beim ehemaligen Bayern-Stürmer hinterlegt haben.