Nach „Endspiel“-Niederlage: Fürth trifft Kleine-Entscheidung

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit Trainer Thomas Kleine ins Wochenende. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 47-Jährige trotz der 0:1-Niederlage im Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern weitermachen darf. Zuvor war das Spiel gegen den Zweitliga-Konkurrenten eigentlich als Endspiel für den ehemaligen Innenverteidiger ausgerufen worden.

Dass Kleine jetzt dennoch zumindest am Sonntag (13:30 Uhr) gegen den SC Paderborn noch auf der Bank sitzt, liegt an einem couragierten Auftritt des Kleeblatts, das den Schulterschluss mit den Zuschauern im Ronhof geschafft hat. „Die Mannschaft war top eingestellt und man merkt: Du wirst von den Spielern auch unterstützt, dass man gesehen hat, das macht Sinn mit dir“, gab sogar Trainer-Kollege Torsten Lieberknecht Unterstützung für Kleine.