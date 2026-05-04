Spannendes Wechsel-Gerücht um Neymar

Die Zukunft von Neymar könnte in Argentinien liegen. Laut der argentinischen Zeitung ‚Olé‘ ist es durchaus realistisch, dass der Brasilianer zu den Boca Juniors wechselt. In den vergangenen Tage hat sich Neymar mit dem FC Santos in Argentinien aufgehalten und dabei unter anderem seinen ehemaligen Teamkollegen Ander Herrera (36) getroffen und sich im Boca-Trikot gezeigt.

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Auch Leandro Paredes (31), der genau wie Edinson Cavani (39) und Herrera mit Neymar bei Paris St. Germain zusammengespielt hat und jetzt bei Boca unter Vertrag steht, ist gut mit dem Brasilianer befreundet und soll ihn von einem Engagement überzeugen. Schon etwas weiter ist der Traditionsklub bei Paulo Dybala (32), der kurz vor der Unterschrift steht. Neymar hat mehrere Optionen, auch der FC Cincinnati verhandelt mit dem Offensivspieler.