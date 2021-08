Werder vor Assalé-Verpflichtung

Werder Bremen hat nach der Verpflichtung von Hannover-Stürmer Marvin Ducksch (27) den nächsten Offensivspieler am Haken. Laut der ‚DeichStube‘ steht Roger Assalé (27) vor einem Wechsel zum Zweitligisten. Nach FT-Informationen handelt es sich um eine Ausleihe mit Kaufoption, alle Parteien sind sich einig.

Assalé ist vertraglich noch bis 2024 an den französischen Zweitligisten Dijon FCO gebunden. Einsetzbar ist der 1,67 Meter große Rechtsfuß im Sturmzentrum, hinter den Spitzen und auf der offensiven Außenbahn.

Für Dijon, in der Vorsaison aus der ersten Liga abgestiegen, markierte Assalé vier Scorerpunkte (drei Tore, ein Assist) in 21 Einsätzen. Erfolgreicher war seine Zeit beim BSC Young Boys. Für den Klub aus Bern erzielte der ehemalige ivorische Nationalspieler (20 Länderspiele) in 129 Spielen 44 Tore und legte 31 Treffer auf.