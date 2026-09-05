Große Ehre für Yamal

Lamine Yamal wird beim FC Barcelona eine große Ehre zuteil. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Ausnahmekönner mit gerade einmal 19 Jahren einer der fünf Barça-Kapitäne für die neue Saison.

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Kapitän bleibt weiterhin Raphinha (29), sein Vertreter ist Pedri (23). Das Duo wurde von Trainer Hansi Flick benannt. Eric García (25), Frenkie de Jong (29) und eben Yamal wurden von ihren Teamkollegen gewählt und komplettieren den Mannschaftsrat.