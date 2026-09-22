Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) sagte Jürgen Klopp von sich aus ab. „Ich hatte schon Kontakt mit Kloppo, wir hatten viel gesprochen. Natürlich waren Italien und Deutschland ein Thema. Aber ich habe mich bewusst für die DFB-U21 entschieden. Es ist eine Entscheidung, die von mir kam. Wir hatten viele Gespräche. Und er hat meine Idee auch verstanden“, so der Stürmer am Dienstag beim Lehrgang mit dem U21-Nationalteam. Auf die Nachfrage, ob er in Klopps Kader gewesen wäre, wenn er gewollt hätte, antwortete Youngster: „Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach nur hier sein. Ich möchte mich für die U21-EM qualifizieren und die U21-EM spielen. Und dann werden wir sehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter erklärte Tresoldi über den Austausch mit dem neuen Bundestrainer: „Wir hatten gute Gespräche. Ich habe ihm erklärt, wie meine Situation ist. Er ist ein Supertyp und ein Supermensch. Er wollte mir nur mit der Entscheidung helfen, hat meine Entscheidung verstanden und mich in Ruhe gelassen. Klopp sagte, dass die Tür für mich immer offen ist.“ Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini habe er „dasselbe gesagt wie Klopp. Mancini hätte sich gefreut, wenn ich für Italien gespielt hätte. Es war ein gutes Gespräch. Mein Herz ist 50:50, beide Länder bedeuten mir sehr viel.“