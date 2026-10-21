Der SV Werder hat Niclas Füllkrug (33) weitreichende Freiheiten eingeräumt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, übernimmt der Rückkehrer seine Belastungsstreuerung im Training höchstselbst. Mit Coach Daniel Thioune sei es so abgesprochen, dass der Stürmer im Training selbstständig kürzertreten darf, „um keine Verletzung zu riskieren“.

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Das bedeute aber nicht, dass Füllkrug, der von West Ham United ausgeliehen ist, allerdings nur zu gerne darüber hinaus am Osterdeich bleiben möchte, auf Sparflamme trainiert. „Wie Niclas vorangeht, dieses Mindset zu haben, mehr zu wollen, nochmal den Schritt zusätzlich zu gehen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Training, das ist beeindruckend“, so Geschäftsführer Clemens Fritz.