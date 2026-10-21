Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Füllkrug hat Freifahrtschein

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Niclas Füllkrug mit einem Fingerzeig @Maxppp

Der SV Werder hat Niclas Füllkrug (33) weitreichende Freiheiten eingeräumt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, übernimmt der Rückkehrer seine Belastungsstreuerung im Training höchstselbst. Mit Coach Daniel Thioune sei es so abgesprochen, dass der Stürmer im Training selbstständig kürzertreten darf, „um keine Verletzung zu riskieren“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bedeute aber nicht, dass Füllkrug, der von West Ham United ausgeliehen ist, allerdings nur zu gerne darüber hinaus am Osterdeich bleiben möchte, auf Sparflamme trainiert. „Wie Niclas vorangeht, dieses Mindset zu haben, mehr zu wollen, nochmal den Schritt zusätzlich zu gehen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Training, das ist beeindruckend“, so Geschäftsführer Clemens Fritz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert