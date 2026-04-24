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Die Details zum Terzic-Vertrag

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Edin Terzic im Porträt @Maxppp

Edin Terzic winkt bei Athletic Bilbao eine Anstellung bis 2028. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. Im Baskenland folgt der deutsche Übungsleiter im Sommer auf Vereinslegende Ernesto Valverde, der seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern wird.

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Seit seinem Aus bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 blieb Terzic ohne Anstellung. Zuletzt wurde er unter anderem auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, ein neues Kapitel schlägt er nun aber in La Liga auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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