Die Details zum Terzic-Vertrag

Edin Terzic winkt bei Athletic Bilbao eine Anstellung bis 2028. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen. Im Baskenland folgt der deutsche Übungsleiter im Sommer auf Vereinslegende Ernesto Valverde, der seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem Aus bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 blieb Terzic ohne Anstellung. Zuletzt wurde er unter anderem auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, ein neues Kapitel schlägt er nun aber in La Liga auf.