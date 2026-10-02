Letztes Vertragsjahr: Der Plan mit Raum

RB Leipzig würde prinzipiell gerne mit David Raum gemeinsam in die Zukunft gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen in den kommenden Wochen Gespräche an, um sich auf ein neues Arbeitspapier zu einigen. Der aktuelle Vertrag des 39-fachen deutschen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus.

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Ein Knackpunkt könnte allerdings das Salär des Linksverteidigers werden. Raum ist derzeit hinter Lukas Klostermann der Topverdiener bei den Sachsen und müsste seine Vorstellungen an das neue Gehaltsmodell des Klubs anpassen. Ob die beiden Parteien zueinanderfinden, ist aktuell noch offen. Zuletzt wurden der FC Barcelona und Juventus Turin mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht.