Offiziell: Eredivisie bricht Saison ab

Die Eredivisie wird den Rest der Saison 2019/20 nicht mehr ausspielen. Dies teilt der niederländische Fußballverband KNVB mit. Mit den jüngsten Coronamaßnahmen sei es „unmöglich geworden“, die unterbrochene Spielzeit „rechtzeitig auszuspielen“. Acht Spieltage wären noch zu absolvieren gewesen.

Bereits am Dienstagabend hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärt, dass alle Großveranstaltungen bis zum 1. September verboten seien und damit auch die Profifußballspiele. Nun folgt der formelle Abbruch. Es wurde kein Meister, Absteiger oder Aufsteiger bestimmt. Damit wird es zum ersten Mal seit 1945 keinen niederländischen Meister geben.

Für die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben ist dennoch der aktuelle Tabellenstand maßgebend. Ajax Amsterdam sowie AZ Alkmaar nehmen an den Qualifikationsrunden der Champions League teil. Feyenoord Rotterdam zieht in die Gruppenphase der Europa League ein und PSV Eindhoven sowie Willem II sind für die EL-Qualifkationsrunden teilnahmeberechtigt.