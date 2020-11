Haaland-Wechsel: „Gespräche mit Dortmund recht kurz“

Borussia Dortmund beschränkte sich beim Transfer von Erling Haaland vor rund einem Dreivierteljahr auf das Ziehen der Ausstiegsklausel. „Die Gespräche mit Dortmund waren recht kurz. Wir hatten da nicht so viel Einfluss darauf“, blickte Salzburgs Sportchef Christoph Freund am Sonntag bei ‚Sky90‘ zurück auf den Transfer.

Festgeschriebene 20 Millionen Euro flossen am Ende aus dem Ruhrpott in die Mozartstadt. „Grundsätzlich ist es unser Ansinnen, dass wir die Jungs zwei, drei Jahre halten. Erling war eine Sondersituation, er ist explodiert, durch die Decke gegangen und war nach einem halben Jahr auch wieder weg“, so Freund weiter. Dennoch sei Haaland „unser spektakulärster Coup“ gewesen.