Bochum will Freiburg-Sorgenkind

In den Plänen des SC Freiburg spielt Noah Weißhaupt keine Rolle, weshalb im Sommer womöglich die nächste Luftveränderung ansteht. ‚Sky‘ berichtet, dass der VfL Bochum am 24-Jährigen interessiert ist, der in der Rückrunde leihweise bei Hannover 96 untergebracht wurde.

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Weißhaupts Vertrag in Freiburg läuft 2027 aus. Seit Januar des vergangenen Jahres wurde der Flügelspieler dreimal verliehen, Fuß fassen konnte er jedoch bei keiner seiner Stationen. Für Hannover kam Weißhaupt in der Rückrunde lediglich sechsmal zum Einsatz.