BVB: Die Folgen des Haaland-Ausbruchs

Unmittelbar im Anschluss war Hans-Joachim Watzke bemüht, die Wogen zu glätten. „Er ist ein spontaner Mensch, ein junger Bursche. Er darf das. Es gibt mit Erling überhaupt kein Problem“, ordnete der Geschäftsführer von Borussia Dortmund gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ ein.

Wenig später sah es dann schon ein wenig anders aus in Watzkes Gefühlswelt. „Wir können nicht bis Mai warten, das wird ihm auch einleuchten“, so der BVB-Boss auf Nachfrage der ‚WAZ‘. Das zuvor noch geäußerte Verständnis für Erling Haaland war plötzlich nicht mehr in der Form vorhanden: „Ich glaube, er war ein wenig frustriert wegen der Gelben Karte. Dass man irgendwann mal über die Zukunft spricht, muss er als Profi auch verstehen.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt einen Tag später Michael Zorc. Der Manager laut ‚Bild‘: „Es gibt keinen Druck, keine Gespräche, keine Fristen oder Deadlines. Klar ist aber auch, dass wir nicht erst im Sommer wissen wollen, wie seine Entscheidung ausfällt, das wird er auch verstehen, das ist im Fußball völlig normal.“

Was also bleibt hängen von Haalands Ausbruch („Der Verein versucht, Druck auf mich auszuüben, mich in eine Entscheidung zu drängen.“)?

FT-Meinung